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Последствия российского обстрела, скриншот видео

Рашисты обстреляли колледж в центре Херсона, вспыхнул пожар (ВИДЕО)

28 июл 2024, 11:10
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Російські загарбники вночі поцілили в будівлю одного із коледжів у центрі міста Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа.


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Про це сьогодні, 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків обстрілу.

Ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок обстрілів, здійснених рашистами вчора, 27 липня, ввечері і сьогодні вранці у регіоні загинули двоє людей:

  • близько 21.00 27 липня ворог обстріляв Херсон. Поцілили по багатоповерхівці. Травми, несумісні із життям отримала 70-річна жінка;
  • 27 липня близько 21.00 збройні сили рф з артилерійської зброї обстріляли село Львове Бериславського району. Внаслідок влучення у житловий будинок загинув 87-річний чоловік;
  • сьогодні вранці близько 7.00 російські військові атакували Комишани. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих мирних жителів, серед них троє неповнолітніх дітей віком 10,15 та 17 років. Стан двох з них оцінюється, як середній, третього — тяжкий.

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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