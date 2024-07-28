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Наслідки російського обстрілу, скріншот відео
Рашисти обстріляли коледж у центрі Херсона, спалахнула пожежа (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197736-rashysty-obstrilyaly-koledj-u-centri-hersona-spalahnula-pojeja-video.htmlРакурс
Російські загарбники вночі поцілили в будівлю одного із коледжів у центрі міста Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа.
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Про це сьогодні, 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків обстрілу.
Ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.
Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок обстрілів, здійснених рашистами вчора, 27 липня, ввечері і сьогодні вранці у регіоні загинули двоє людей:
- близько 21.00 27 липня ворог обстріляв Херсон. Поцілили по багатоповерхівці. Травми, несумісні із життям отримала 70-річна жінка;
- 27 липня близько 21.00 збройні сили рф з артилерійської зброї обстріляли село Львове Бериславського району. Внаслідок влучення у житловий будинок загинув 87-річний чоловік;
- сьогодні вранці близько 7.00 російські військові атакували Комишани. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих мирних жителів, серед них троє неповнолітніх дітей віком 10,15 та 17 років. Стан двох з них оцінюється, як середній, третього — тяжкий.
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