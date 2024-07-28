Наслідки російського обстрілу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197736-rashysty-obstrilyaly-koledj-u-centri-hersona-spalahnula-pojeja-video.html

Ракурс

Російські загарбники вночі поцілили в будівлю одного із коледжів у центрі міста Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Про це сьогодні, 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків обстрілу.

Ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок обстрілів, здійснених рашистами вчора, 27 липня, ввечері і сьогодні вранці у регіоні загинули двоє людей: