Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову

Рашисти завдали чергового ракетного удару по Харкову, фото: «Українські національні новини»

https://racurs.ua/ua/n197739-rosiyany-zavdaly-dvoh-raketnyh-udariv-po-harkovu.html

Ракурс

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову.

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Про це сьогодні, 28 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок прильоту двох ракет по місту загиблих та постраждалих немає.