Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти завдали чергового ракетного удару по Харкову, фото: «Українські національні новини»
Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харковуhttps://racurs.ua/ua/n197739-rosiyany-zavdaly-dvoh-raketnyh-udariv-po-harkovu.htmlРакурс
Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову.
.
Про це сьогодні, 28 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок прильоту двох ракет по місту загиблих та постраждалих немає.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...