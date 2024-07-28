Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти завдали чергового ракетного удару по Харкову, фото: «Українські національні новини»

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову

28 лип 2024, 12:47
999

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову.


.

Про це сьогодні, 28 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок прильоту двох ракет по місту загиблих та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів