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Россияне снова бросили на штурм 57 единиц техники - разгром рф на Кураховском направлении

Россияне снова бросили на штурм 57 единиц техники — разгром рф на Кураховском направлении (ВИДЕО)

30 июл 2024, 10:49
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Росіяни знову кинули на штурм 57 одиниць техніки.


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79 десантна бригада показала нове відео розгрому армії рф на Курахівському напрямку. Окупанти упродовж одного дня залучили 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, вісім російських танків, дев’ять мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені.

79 бригада показала бойову роботу наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти.

Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою — ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в СВО, — констатують в українській бойовій бригаді.

Источник: Ракурс


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