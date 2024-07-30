Росіяни знову кинули на штурм 57 одиниць техніки - розгром рф на Курахівському напрямку

https://racurs.ua/ua/n197801-rosiyany-znovu-kynuly-na-shturm-57-odynyc-tehniky-rozgrom-rf-na-kurahivskomu-napryamku-video.html

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Росіяни знову кинули на штурм 57 одиниць техніки.

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79 десантна бригада показала нове відео розгрому армії рф на Курахівському напрямку. Окупанти упродовж одного дня залучили 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, вісім російських танків, дев’ять мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені.

79 бригада показала бойову роботу наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти.