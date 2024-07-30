США вооружат F-16 для Украины новейшими ракетами и бомбами Фото:

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США передадуть Україні озброєння для винищувачів F-16.

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Вашингтон погодився надати Повітряним силам ЗСУ ракети та інше передове озброєння. Це, зокрема, боєприпаси класу «повітря-земля», комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу «повітря-повітря». Кількість озброєння, яку запланували поставити, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України. Про це видання The Wall Street Journal повідомило із посиланням на неназваного високопосадовця США.

Ми впевнені, що зможемо поставити все це озброєння принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні, — зазначив чиновник.

Зазначається, що Сили оборони отримають від американців:

ракети класу «повітря-земля» AGM-88 HARM;

версії комплектів JDAM збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на «розумну» зброю;

бомби малого діаметра GLSDB;

ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM;

ракети класу «повітря-повітря» малої дальності AIM-9X.

Крім того, в США заявили, що союзники України в Європі можуть купити в Сполучених Штатів додаткове озброєння для F-16.

Також неназваний чиновник додав, що Україна може бити цим озброєнням по прикордонних районах росії, але лише у відповідь на атаки агресора.

Нагадаємо, видання Washington Post інформувало, що західні винищувачі F-16 повинні прибути до України протягом кількох тижнів й посилять українську протиповітряну оборону. На фронт їх не відправлятимуть, бо є загроза втратити ці літаки в бою.

Джерело: The Wall Street Journal