Винищувачі F-16 будуть в Україні за кілька тижнів і посилять ППО — F-16 для України

https://racurs.ua/ua/n197751-f-16-budut-v-ukrayini-za-kilka-tyjniv-i-posylyat-ppo-wp.html

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Західні винищувачі F-16 повинні прибути до України протягом кількох тижнів.

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Ці бойові літаки навряд чи відразу вплинуть на ситуацію на полі бою. ЗСУ отримають мало літаків, а в росії є багато систем ППО, які можуть збити F-16. Ймовірно, перші винищувачі Київ застосовуватиме для посилення протиповітряної оборони. Про це пише Washington Post з посиланням на українських та західних неназваних посадовців.

Зазначається, що ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники та літаки, а не завдаватимуть ударів по наземних силах країни-агресора та інших ворожих об'єктах поблизу фронту.

Автори статті вказують, що спочатку F-16 навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, тож поки незрозуміло, чи зможуть вони стримати літаки окупантів, які залітають з російського повітряного простору.

Також, як пише видання, захистити західні винищувачі буде доволі складно, бо українські аеродроми розташовані в радіусі, куди можуть вдарити російські ракети. Один з офіцерів ЗСУ розповів, що Україна використовує засоби маскування та навіть розміщує фейкові моделі літаків на аеродромах як приманку.

Нагадаємо, 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі Україні винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа.

Джерело: Washington Post