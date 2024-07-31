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Киев пережил самую массированную атаку дронов с начала года. Фото:
Киев пережил самую массированную атаку дронов с начала года — сбили более 40 БпЛАhttps://racurs.ua/n197829-kiev-perejil-samuu-massirovannuu-ataku-dronov-s-nachala-goda-sbili-bolee-30-bpla.htmlРакурс
Одна з наймасованіших атак росії БпЛА з початку повномасштабної війни відбулася на Київ вночі 31 липня.
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Окупанти спрямували на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. За кількістю застосованих дронів-камікадзе типу Shahed, вона стала для української столиці наймасованішою за 2024 рік. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.
Зазначається, що російські безпілотники заходили на Київ хвилями й з різних напрямків. Станом на 6.18 було відомо, що в Києві внаслідок атаки ніхто не постраждав, а руйнувань не зафіксовано. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин та 14 хвилин.
А під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі безпілотники продовжили атакувати столицю хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг.
Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад 40 БпЛА противника. Попередньо без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, у ніч на 29 липня росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму. Внаслідок протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136.
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