Київ пережив наймасованішу атаку дронів з початку року. Фото:

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Одна з наймасованіших атак росії БпЛА з початку повномасштабної війни відбулася на Київ вночі 31 липня.

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Окупанти спрямували на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. За кількістю застосованих дронів-камікадзе типу Shahed, вона стала для української столиці наймасованішою за 2024 рік. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що російські безпілотники заходили на Київ хвилями й з різних напрямків. Станом на 6.18 було відомо, що в Києві внаслідок атаки ніхто не постраждав, а руйнувань не зафіксовано. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин та 14 хвилин.

А під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі безпілотники продовжили атакувати столицю хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг.

Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад 40 БпЛА противника. Попередньо без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму. Внаслідок протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136.