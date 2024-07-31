Пожар на Киевщине в результате атаки дронов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197831-nochnaya-ataka-dronov-na-hersonschine-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Атака російських дронів вночі 31 липня призвела до загибелі людей та руйнувань.

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Зокрема, у Херсоні внаслідок удару «Шахеда» по Херсону загинув 68-річний чоловік. Також постраждала 73-річна жінка, в якої діагностували акубаротравму. Медики надали їй допомогу на місці. В Олександрівці було травмовано три людини — у них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Броварському районі на Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Пожежу загасили. На щастя, ніхто не постраждав.

А в Полтавській області повітряна тривога тривала понад 10 годин. Голова ОВА Філіп Пронін поінформував, що в регіоні працювала протиповітряна оборона й наголосив, що захисники потужно відпрацювали.

На Дніпропетровщині у ніч на 31 липня та вранці сили ППО знищили шість безпілотників Shahed-131/136.

Нагадаємо, вночі 31 липня Київ пережив наймасованішу за 2024 рік атаку дронів-камікадзе типу Shahed. За дві хвилі разом в повітряному просторі столиці та на підступах до столиці було збито понад 40 БпЛА противника. Попередньо без жертв та руйнувань.