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Первые F-16 прибыли в Украину
Первые F-16 прибыли в Украинуhttps://racurs.ua/n197850-pervye-f-16-pribyli-v-ukrainu.htmlРакурс
Перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО вже прибули в Україну.
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Про це 31 липня написало видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.
За цими даними, Україні передали невелику кількість літаків. Водночас дотрималися обіцяного дедлайну — кінець липня.
Невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу, — пише Bloomberg.
Посадовці, які планують постачання винищувачів в Україну, занепокоєні, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для атак росії, додає видання.
Хоча масштаби поки що невеликі, передача літаків має згодом допомогти Києву створити можливості для подолання російської переваги в повітрі, — пишуть автори публікації. — Вона дозволила Кремлю значно зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до віялових відключень електрики.
Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія раніше обіцяли передати Україні близько 60 винищувачів F-16.
За даними західних ЗМІ, ЗСУ отримуватимуть їх кількома партіями протягом тривалого часу і не зможуть одразу ввести всі літаки в бій, оскільки навчання пілотів відбувається набагато повільніше, ніж хотілося б Києву.
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