Перші F-16 прибули в Україну

https://racurs.ua/ua/n197850-pershi-f-16-prybuly-v-ukrayinu.html

Ракурс

Перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО вже прибули в Україну.

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Про це 31 липня написало видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За цими даними, Україні передали невелику кількість літаків. Водночас дотрималися обіцяного дедлайну — кінець липня.

Невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу, — пише Bloomberg.

Посадовці, які планують постачання винищувачів в Україну, занепокоєні, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для атак росії, додає видання.

Хоча масштаби поки що невеликі, передача літаків має згодом допомогти Києву створити можливості для подолання російської переваги в повітрі, — пишуть автори публікації. — Вона дозволила Кремлю значно зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до віялових відключень електрики.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія раніше обіцяли передати Україні близько 60 винищувачів F-16.

За даними західних ЗМІ, ЗСУ отримуватимуть їх кількома партіями протягом тривалого часу і не зможуть одразу ввести всі літаки в бій, оскільки навчання пілотів відбувається набагато повільніше, ніж хотілося б Києву.