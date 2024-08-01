Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский оппозиционер Илья Пономарев. Фото:

Обломки «Шахеда» попали в дом российского оппозиционера Пономарева (ФОТО)

1 авг 2024, 12:50
999

Уламки російського дрона пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області.


.

Інцидент підтвердив сам політик. Він зазначив, що 1 серпня у нього «другий день народження». Наголосив, що від сьогоднішньої спроби нападу було важко захиститися. Про це опозиціонер написав у соціальній мережі Х.

Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися, — зазначив він.

Національна поліція ще вранці інформувала, що внаслідок нальоту дронів і роботи ППО в одному з районів Київської області чоловік та дружина отримали поранення, яких госпіталізували. Повідомлялося про пошкодження двох приватних будинків.

Поліцейські фіксують наслідки нічної російської атаки на Київщині. Фото: НПУ

Поліцейські фіксують наслідки нічної російської атаки на Київщині. Фото: НПУ

Поліцейські фіксують наслідки нічної російської атаки на Київщині. Фото: НПУ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня з російського Курська та з мису Чауда в окупованому Криму ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed. Командування відзначило, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід семи «Шахедів». Усі вони були збиті протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров