Російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Фото:

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Ракурс

Уламки російського дрона пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області.

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Інцидент підтвердив сам політик. Він зазначив, що 1 серпня у нього «другий день народження». Наголосив, що від сьогоднішньої спроби нападу було важко захиститися. Про це опозиціонер написав у соціальній мережі Х.

Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися, — зазначив він.

Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже — Илья Пономарев / Ілля Пономарьов (@iponomarev) August 1, 2024

Національна поліція ще вранці інформувала, що внаслідок нальоту дронів і роботи ППО в одному з районів Київської області чоловік та дружина отримали поранення, яких госпіталізували. Повідомлялося про пошкодження двох приватних будинків.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня з російського Курська та з мису Чауда в окупованому Криму ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed. Командування відзначило, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід семи «Шахедів». Усі вони були збиті протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.