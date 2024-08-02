Украинские десантники уничтожили российскую технику. Фото:

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Ракурс

Російська армія знову зазнала втрат після зустрічі з українськими десантниками.

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На Курахівському напрямку не припиняють сяяти феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки. По партії російської техніки відпрацювали бійці 46-ї бригади. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух — такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, у Харківській області на Борівському напрямку криворізькі десантники за допомогою FPV-дронів знищили озброєння і військову техніку, живу силу та укриття противника.