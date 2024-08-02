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Украинские десантники уничтожили российскую технику. Фото:
Десантники уничтожили вражескую технику на Кураховском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197893-desantniki-unichtojili-vrajeskuu-tehniku-na-kurahovskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Російська армія знову зазнала втрат після зустрічі з українськими десантниками.
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На Курахівському напрямку не припиняють сяяти феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки. По партії російської техніки відпрацювали бійці 46-ї бригади. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.
Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух — такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади, — зазначили в ДШВ.
Нагадаємо, у Харківській області на Борівському напрямку криворізькі десантники за допомогою FPV-дронів знищили озброєння і військову техніку, живу силу та укриття противника.
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