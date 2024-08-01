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Ракурс
Десантники рознесли окупантів на Борівському напрямку. Скріншот з відео

Криворізькі десантники рознесли окупантів на Борівському напрямку (ВІДЕО)

1 сер 2024, 14:18
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Українська десантура продовжує перетворювати в попіл російських окупантів та їхню техніку.


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Зокрема, на Борівському напрямку криворізькі десантники за допомогою FPV-дронів знищують озброєння і військову техніку, живу силу та укриття противника. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 1 липня повідомило у Facebook.

За інформацією військових, дрони успішно працюють на фронті, а постійне виявлення та нанесення вогневого ураження — запорука успіху під час виконання бойового завдання та збереження життя української піхоти.

Як відомо, Борівський напрямок у Харківській області є зоною відповідальності 77-ї аеромобільної бригади.

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту російські окупанти кинули на штурм позиції ЗСУ три танки та дві бойові машини піхоти. По ворожих цілях FPV-дронами та з протитанкового озброєння відпрацювали десантники 46-ї бригади ДШВ.

Джерело: Ракурс


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