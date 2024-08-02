Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські десантники знищили російську техніку. Фото:

Десантники знищили ворожу техніку на Курахівському напрямку (ВІДЕО)

2 сер 2024, 09:19
999

Російська армія знову зазнала втрат після зустрічі з українськими десантниками.


.

На Курахівському напрямку не припиняють сяяти феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки. По партії російської техніки відпрацювали бійці 46-ї бригади. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух — такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, у Харківській області на Борівському напрямку криворізькі десантники за допомогою FPV-дронів знищили озброєння і військову техніку, живу силу та укриття противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів