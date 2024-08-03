Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На берегу Тисы обнаружили тело еще одного утопленника, фото: ГПСУ

Тело уже 39-го утопленника обнаружили на румынском берегу Тисы — ГПСУ (ФОТО)

3 авг 2024, 13:52
999

На румунському березі прикордонної річки Тиса виявили тіло людини з ознаками довготривалого перебування у воді.


.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю, — наголошують у ДПСУ.

На березі Тиси виявили тіло ще одного потопельника, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров