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На берегу Тисы обнаружили тело еще одного утопленника, фото: ГПСУ
Тело уже 39-го утопленника обнаружили на румынском берегу Тисы — ГПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/n197931-telo-uje-39-go-utoplennika-obnarujili-na-rumynskom-beregu-tisy-gpsu-foto.htmlРакурс
На румунському березі прикордонної річки Тиса виявили тіло людини з ознаками довготривалого перебування у воді.
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Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.
Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю, — наголошують у ДПСУ.
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