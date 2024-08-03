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Ракурс
На березі Тиси виявили тіло ще одного потопельника, фото: ДПСУ

Тіло вже 39-го потопельника виявили на румунському березі Тиси — ДПСУ (ФОТО)

3 сер 2024, 13:52
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На румунському березі прикордонної річки Тиса виявили тіло людини з ознаками довготривалого перебування у воді.


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Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю, — наголошують у ДПСУ.

На березі Тиси виявили тіло ще одного потопельника, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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