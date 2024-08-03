На березі Тиси виявили тіло ще одного потопельника, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n197931-tilo-vje-39-go-potopelnyka-vyyavyly-na-rumunskomu-berezi-tysy-dpsu-foto.html

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На румунському березі прикордонної річки Тиса виявили тіло людини з ознаками довготривалого перебування у воді.

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Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.