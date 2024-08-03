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На березі Тиси виявили тіло ще одного потопельника, фото: ДПСУ
Тіло вже 39-го потопельника виявили на румунському березі Тиси — ДПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197931-tilo-vje-39-go-potopelnyka-vyyavyly-na-rumunskomu-berezi-tysy-dpsu-foto.htmlРакурс
На румунському березі прикордонної річки Тиса виявили тіло людини з ознаками довготривалого перебування у воді.
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Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.
Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю, — наголошують у ДПСУ.
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