Украинские саблистки гарантировали себе еще одну медаль. Фото:

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Ракурс

Збірна України з фехтування на шаблях гарантувала собі медаль на Олімпійських ігор.

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Команда українських шаблісток пройшла до фіналу змагань. Участь у командному турнірі збірна України розпочала проти Італії. Українки володіли перевагою за кількістю ударів майже впродовж свого бою та перемогли суперниць з рахунком 45:37. Про це повідомило «Суспільне спорт».

Далі представниці України змагалися з японськими шаблістками. Ця перемога не лише гарантувала українкам вихід у фінал, але й срібні медалі Олімпіади. А програш означав би, що їм потрібно було б вигравати так званий бронзовий матч.

Нагадаємо, 29 липня Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі — перемогла у «бронзовому» матчі особистого турніру з фехтування на шаблях.

Джерело: «Суспільне спорт»