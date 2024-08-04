Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской гаубицы, скриншот видео
Украинский дрон уничтожил вражескую гаубицу Д-30, спрятанную среди разрушенных домов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197974-ukrainskiy-dron-unichtojil-vrajeskuu-gaubicu-d-30-spryatannuu-sredi-razrushennyh-domov-video.htmlРакурс
На Сіверському напрямку українські прикордонники з бригади «Помста» знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, приховану поміж зруйнованих будинків.
.
Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.
Загрузка...