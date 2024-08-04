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Ракурс
Знищення російської гаубиці, скріншот відео

Український дрон знищив ворожу гаубицю Д-30, заховану поміж зруйнованих будинків (ВІДЕО)

4 сер 2024, 18:57
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На Сіверському напрямку українські прикордонники з бригади «Помста» знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, приховану поміж зруйнованих будинків.


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Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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