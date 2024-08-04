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Знищення російської гаубиці, скріншот відео
Український дрон знищив ворожу гаубицю Д-30, заховану поміж зруйнованих будинків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197974-ukrayinskyy-dron-znyschyv-voroju-gaubycu-d-30-zahovanu-pomij-zruynovanyh-budynkiv-video.htmlРакурс
На Сіверському напрямку українські прикордонники з бригади «Помста» знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, приховану поміж зруйнованих будинків.
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Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.