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Враг за неделю потерял более 8 тыс. человек, фото: «Суспільне»

Количество уничтоженных за неделю оккупантов назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

4 авг 2024, 21:15
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Російські загарбники за тиждень — з 28 липня по 4 серпня — втратили близько 8 тис. 220 осіб.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Також за тиждень ворог втратив 1 тис. 424 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 67 танків;
  • 160 бойових броньованих машин;
  • 340 одиниць артилерійських систем;
  • 11 одиниць РСЗВ;
  • п’ять установок ППО;
  • 434 одиниці автотехніки;
  • 63 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 7 ракет та 337 БпЛА, — додав Павлюк.

Источник: Ракурс


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