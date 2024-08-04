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Російські загарбники за тиждень — з 28 липня по 4 серпня — втратили близько 8 тис. 220 осіб.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.
Також за тиждень ворог втратив 1 тис. 424 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 67 танків;
- 160 бойових броньованих машин;
- 340 одиниць артилерійських систем;
- 11 одиниць РСЗВ;
- п’ять установок ППО;
- 434 одиниці автотехніки;
- 63 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено 7 ракет та 337 БпЛА, — додав Павлюк.
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