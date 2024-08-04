Ворог за тиждень втратив понад 8 тис. осіб, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n197979-kilkist-znyschenyh-za-tyjden-okupantiv-nazvaly-u-zsu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за тиждень — з 28 липня по 4 серпня — втратили близько 8 тис. 220 осіб.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Також за тиждень ворог втратив 1 тис. 424 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

67 танків;

160 бойових броньованих машин;

340 одиниць артилерійських систем;

11 одиниць РСЗВ;

п’ять установок ППО;

434 одиниці автотехніки;

63 одиниці спецтехніки.