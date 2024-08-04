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Ворог за тиждень втратив понад 8 тис. осіб, фото: «Суспільне»

Кількість знищених за тиждень окупантів назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

4 сер 2024, 21:15
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Російські загарбники за тиждень — з 28 липня по 4 серпня — втратили близько 8 тис. 220 осіб.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Також за тиждень ворог втратив 1 тис. 424 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 67 танків;
  • 160 бойових броньованих машин;
  • 340 одиниць артилерійських систем;
  • 11 одиниць РСЗВ;
  • п’ять установок ППО;
  • 434 одиниці автотехніки;
  • 63 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 7 ракет та 337 БпЛА, — додав Павлюк.

Джерело: Ракурс


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