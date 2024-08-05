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Аэродром "Морозовск" похорошел - в сети опубликовали фото аэродрома после атаки ГУР
Аэродром «Морозовск» похорошел — в сети опубликовали фото аэродрома после атаки ГУРhttps://racurs.ua/n198001-aerodrom-morozovsk-pohoroshel-v-seti-opublikovali-foto-aerodroma-posle-ataki-gur.htmlРакурс
Аеродром «Морозовськ» погарнішав — у мережі опублікували фото летовища після атаки ГУР.
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Фото розбитого аеродрому опублікували у мережі 5 серпня російські воєнкори.
У ГУР в понеділок підтвердили знищення російського Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків унаслідок удару по російському аеродрому «Морозовськ».
У ГУР МОУ також оприлюднили супутникові знімки.
На них видно, що у ворога не лише значні втрати у літаках та зрівнянний із землею склад з авіаційними боєприпасами, масштабні пошкодження отримала й інша наземна інфраструктура аеродрому у Морозовську Ростовської області.
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