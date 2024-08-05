Аеродром "Морозовськ" погарнішав - у мережі опублікували фото летовища після атаки ГУР

https://racurs.ua/ua/n198001-aerodrom-morozovsk-pogarnishav-u-mereji-opublikuvaly-foto-letovyscha-pislya-ataky-gur.html

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Аеродром «Морозовськ» погарнішав — у мережі опублікували фото летовища після атаки ГУР.

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Фото розбитого аеродрому опублікували у мережі 5 серпня російські воєнкори.

У ГУР в понеділок підтвердили знищення російського Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків унаслідок удару по російському аеродрому «Морозовськ».

У ГУР МОУ також оприлюднили супутникові знімки.

На них видно, що у ворога не лише значні втрати у літаках та зрівнянний із землею склад з авіаційними боєприпасами, масштабні пошкодження отримала й інша наземна інфраструктура аеродрому у Морозовську Ростовської області.