Орлицы не исповедуются перед гиенами – дочь Фарион планирует издать книгу с цитатами матери

https://racurs.ua/n198002-orlicy-ne-ispoveduutsya-pered-gienami-doch-farion-planiruet-izdat-knigu-s-citatami-materi.html

Ракурс

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин планує восени 2024 року видати книгу з цитатами матері. Вона називатиметься «Орлиці не сповідаються перед гієнами».

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Також жінка заявила, що хоче створити громадську організацію, благодійний фонд та відновити роботу YouTube-каналу мовознавиці, повідомляє УНІАН.

У 2013 році покійна Фаріон відповіла фразою «Орлиці не сповідаються перед гієнами» на запитання журналістів про її ймовірне членство у КПРС.

Депутатка від партії «Свобода» тоді відмовилася відповідати на питання журналістів про її комуністичне минуле. На питання журналістки одного з телеканалів, як вона прокоментує публікацію документів, які підтверджують її членство в комуністичній партії, Фаріон засміялася і сказала:

Ніяк. Орлиця не сповідаються перед гієнами.

5 серпня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Зінченко і далі сидітиме у СІЗО без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.