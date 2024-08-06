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Ракурс
Рашисты ударили ракетой по центру Харькова

Рашисты ударили ракетой по центру Харькова

6 авг 2024, 10:17
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росія вдарила по центральному району Харкова — в місце щільної житлової забудови.


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Міська влада повідомила про пожежу, інформація про руйнування та жертв уточнюється.

За попередніми даними, для ударів по Харкову терористи застосували «Іскандер», — начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Мельник.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували балістикою Київську область. ППО знищила чотири ракети, з них дві — північнокорейські.

Источник: Ракурс


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