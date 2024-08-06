Повітряні сили розповіли про нічний удар балістикою по Київщині

https://racurs.ua/ua/n198019-povitryani-syly-rozpovily-pro-nichnyy-udar-pivnichnokoreyskou-balistykou-po-kyyivschyni.html

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У ніч на 6 серпня рашисти ударили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. рф.

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Крім того, московити запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударних БпЛА типу Shahed із напрямків мис Чауда — Крим, Курськ — рф.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Про те, що увечері росіяни вдарили по Київщині. Пошкоджено багатоповерхівку, АЗС та офісні приміщення, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

У будівлях вибиті вікна, посічені фасади. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Завдяки роботі ППО, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, люди не постраждали.