Рашисти вдарили ракетою по центру Харкова

https://racurs.ua/ua/n198023-rashysty-vdaryly-raketou-po-centru-harkova.html

Ракурс

росія вдарила по центральному району Харкова — в місце щільної житлової забудови.

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Міська влада повідомила про пожежу, інформація про руйнування та жертв уточнюється.

За попередніми даними, для ударів по Харкову терористи застосували «Іскандер», — начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Мельник.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували балістикою Київську область. ППО знищила чотири ракети, з них дві — північнокорейські.