Офис простых решений Трампа назвал виновника биржевого обвала в Японии

https://racurs.ua/n198025-ofis-prostyh-resheniy-trampa-nazval-vinovnika-birjevogo-obvala-v-yaponii.html

Ракурс

Дональд Трамп знайшов винуватця біржового обвалу — ним, на думку кандидата від Республіканської партії, є віце-президент США Камала Гарріс.

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Kamala-crash (Крах Камали) — так експрезидент Трамп назвав різке падіння фондового ринку, яке відбулося напередодні.

На думку Трампа, ціни на акції провідних світових компаній впали, оскільки незадовго до цього віце-президентку Камалу Гарріс висунули кандидатом у президенти від Демократичної партії.

У понеділок, 5 серпня, японський індекс Nikkei впав більш ніж на 12%, за ним було різке падіння на фондових біржах інших країн. Як причину експерти називають побоювання щодо рецесії в США. Втім, сьогодні ціни на акції у Японії знову практично відновилися.

Звичайно, на ринку спостерігається масштабне падіння. Камала ще гірша, ніж Джо Байден. Ринки ніколи не приймуть цієї радикальної лівої божевільні. Наступний крок — Велика депресія 2024 року! З ринками не можна грати в ігри, — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Сама Гарріс вирішила не відповідати на словесні нападки Трампа. Вона опублікувала у X фотографію, на якій вона знята на зустрічі з президентом Джо Байденом, присвяченій близькосхідному конфлікту.