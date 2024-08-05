Фондовий ринок Японії зазнав найбільшого обвалу за всю історію існування

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Фондовий ринок Японії зазнав найбільшого обвалу за всю історію існування.

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Індекс Nikkei 225 обвалився більш ніж на 12% та втратив понад 4400 пунктів. Причиною такого різкого падіння стали побоювання ринку щодо повільного економічного зростання в США.

Також падають інші основні фондові індекси Азійсько-тихоокеанський регіону: Shanghai Composite втратив 1,3%, Hang Seng Index — 2,3%, KOSPI — 8,8%, S&P/ASX 200 — 3,7%, а також Taiex — 8,4%.

Це падіння вплинуло й на ринок криптовалют. Вартість біткоїна різко знизилась з $60 тисяч до $49,5 тисячі.

Востаннє одноденне падіння фондового ринку було у так званий «чорний понеділок» 1987 року — тоді Nikkei втратив 3 836 пунктів.

Американські фондові ринки у понеділок, 5 серпня, також відкрилися сильним падінням.

Індекс широкого спектру Dow Jones у перші хвилини втратив 2,8%, високотехнологічний Nasdaq — 5,8%. S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, упав на 3,9%.

Американські ринки падають на тлі побоювань вступу економіки США до рецесії — так, минулого тижня стало відомо, що безробіття у Сполучених Штатах збільшилося до рекордних значень майже за чотири роки.

Аналітики припускають, що ФРС може провести екстрене засідання вже цього тижня, за підсумками якого оголосить про зниження ключової ставки, щоб стимулювати економіку.

5 серпня японський Nikkei впав на 13% - це стало найбільшим обвалом з 1987 року. Окрім поганої статистики зі США, на японські ринки негативно вплинуло недавнє збільшення ключової ставки Центробанку Японії.

Індекс Stoxx Europe 600 5 серпня впав на 3,2% - це стало максимальним одноденним падінням з жовтня 2022 року.