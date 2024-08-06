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Мужчины во время пребывания в приграничных районах должны иметь военный билет, фото: «Википедия»

Кабмин запретил мужчинам находиться в приграничных районах без военного билета

6 авг 2024, 15:57
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Уряд сьогодні, 6 серпня, вніс зміни до Положення про прикордонний режим.


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Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до закону № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), — зазначив Мельничук.

Источник: Ракурс


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