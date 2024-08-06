Кабмин запретил мужчинам находиться в приграничных районах без военного билета

Ракурсhttps://racurs.ua/
Мужчины во время пребывания в приграничных районах должны иметь военный билет, фото: «Википедия»
Кабмин запретил мужчинам находиться в приграничных районах без военного билетаhttps://racurs.ua/n198038-kabmin-zapretil-mujchinam-nahoditsya-v-prigranichnyh-rayonah-bez-voennogo-bileta.htmlРакурс
Уряд сьогодні, 6 серпня, вніс зміни до Положення про прикордонний режим.
.
Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до закону № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), — зазначив Мельничук.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...