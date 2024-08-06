Кабмин запретил мужчинам находиться в приграничных районах без военного билета

Мужчины во время пребывания в приграничных районах должны иметь военный билет, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198038-kabmin-zapretil-mujchinam-nahoditsya-v-prigranichnyh-rayonah-bez-voennogo-bileta.html

Ракурс

Уряд сьогодні, 6 серпня, вніс зміни до Положення про прикордонний режим.

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Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до закону № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.