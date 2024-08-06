Кабмін заборонив чоловікам перебувати у прикордонних районах без військового квитка

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Чоловіки під час перебування у прикордонних районах повинні мати військовий квиток, фото: «Вікіпедія»
Кабмін заборонив чоловікам перебувати у прикордонних районах без військового квиткаhttps://racurs.ua/ua/n198038-kabmin-zaboronyv-cholovikam-perebuvaty-u-prykordonnyh-rayonah-bez-viyskovogo-kvytka.htmlРакурс
Уряд сьогодні, 6 серпня, вніс зміни до Положення про прикордонний режим.
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Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до закону № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), — зазначив Мельничук.
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