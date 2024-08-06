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Последствия российского ракетного удара по Харькову 6 августа, фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия российского ракетного удара по центру Харькова показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n198040-posledstviya-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-centru-harkova-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, близько 9.55 вдарили по Шевченківському району Харкова.
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Удар, за попередньою інформацією, було завдано ракетою «Іскандер». Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що влучання сталося у районі житлової забудови:
- пошкоджено будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі;
- у житлових багатоповерхівках вибито вікна;
- також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.
Попередньо, постраждали восьмеро цивільних осіб, серед них немовля — восьмимісячний хлопчик.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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