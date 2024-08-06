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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харкові 6 серпня, фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки російського ракетного удару по центру Харкова показала прокуратура (ФОТО)

6 сер 2024, 16:55
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Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, близько 9.55 вдарили по Шевченківському району Харкова.


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Удар, за попередньою інформацією, було завдано ракетою «Іскандер». Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що влучання сталося у районі житлової забудови:

  • пошкоджено будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі;
  • у житлових багатоповерхівках вибито вікна;
  • також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.

Попередньо, постраждали восьмеро цивільних осіб, серед них немовля — восьмимісячний хлопчик.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Харкові 6 серпня, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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