Наслідки російського ракетного удару по Харкові 6 серпня, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n198040-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-centru-harkova-pokazala-prokuratura-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, близько 9.55 вдарили по Шевченківському району Харкова.

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Удар, за попередньою інформацією, було завдано ракетою «Іскандер». Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що влучання сталося у районі житлової забудови:

пошкоджено будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі;

у житлових багатоповерхівках вибито вікна;

також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.

Попередньо, постраждали восьмеро цивільних осіб, серед них немовля — восьмимісячний хлопчик.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).