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Пограничники задержали жителя Молдовы, который «на спор» переплыл Днестр, фото: ГПСУ
Пограничники задержали молдаванина, который «на спор» переплыл Днестр (ФОТО)https://racurs.ua/n198043-pogranichniki-zaderjali-moldavanina-kotoryy-na-spor-pereplyl-dnestr-foto.htmlРакурс
Прикордонники заявляють про затримання жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною. Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що чоловіка в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних п’яти відвідувати Україну.
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