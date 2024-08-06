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Прикордонники затримали жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер, фото: ДПСУ

Прикордонники затримали молдаванина, який «на спір» переплив Дністер (ФОТО)

6 сер 2024, 18:33
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Прикордонники заявляють про затримання жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер.


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною. Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що чоловіка в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних п’яти відвідувати Україну.

Прикордонники затримали жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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