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Прикордонники затримали жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер, фото: ДПСУ
Прикордонники затримали молдаванина, який «на спір» переплив Дністер (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198043-prykordonnyky-zatrymaly-moldavanyna-yakyy-na-spir-pereplyv-dnister-foto.htmlРакурс
Прикордонники заявляють про затримання жителя Молдови, який «на спір» переплив Дністер.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною. Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що чоловіка в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних п’яти відвідувати Україну.
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