Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n198045-345-rashistov-i-bolee-20-tankov-unichtojili-boycy-sbu-za-nedelu-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 345 окупантів.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за останній тиждень було вражено: