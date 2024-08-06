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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
345 рашистов и более 20 танков уничтожили бойцы СБУ за неделю (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198045-345-rashistov-i-bolee-20-tankov-unichtojili-boycy-sbu-za-nedelu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 345 окупантів.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив прес-центр СБУ.
Також за останній тиждень було вражено:
- 21 танк;
- 34 ББМ;
- 36 артилерійських систем і РСЗВ;
- 316 одиниць автотранспорту;
- 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
- 158 ворожих позицій та укріплень;
- чотири склади з боєприпасами та три склади з паливно-мастильними матеріалами.
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