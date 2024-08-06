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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

345 рашистов и более 20 танков уничтожили бойцы СБУ за неделю (ВИДЕО)

6 авг 2024, 19:46
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Спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 345 окупантів.


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за останній тиждень було вражено:

  • 21 танк;
  • 34 ББМ;
  • 36 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 316 одиниць автотранспорту;
  • 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
  • 158 ворожих позицій та укріплень;
  • чотири склади з боєприпасами та три склади з паливно-мастильними матеріалами.

Источник: Ракурс


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