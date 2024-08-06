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Знищення російських загарбників, скріншот відео
345 рашистів та понад 20 танків знищили бійці СБУ за тиждень (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198045-345-rashystiv-ta-ponad-20-tankiv-znyschyly-biyci-sbu-za-tyjden-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 345 окупантів.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив прес-центр СБУ.
Також за останній тиждень було вражено:
- 21 танк;
- 34 ББМ;
- 36 артилерійських систем і РСЗВ;
- 316 одиниць автотранспорту;
- 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
- 158 ворожих позицій та укріплень;
- чотири склади з боєприпасами та три склади з паливно-мастильними матеріалами.