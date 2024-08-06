Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198045-345-rashystiv-ta-ponad-20-tankiv-znyschyly-biyci-sbu-za-tyjden-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 345 окупантів.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за останній тиждень було вражено: