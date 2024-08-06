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Россияне атаковали управляемыми авиабомбами село в Запорожье, фото: Национальная полиция

Рашисты ударили КАБами по селу в Запорожье — двое погибших

6 авг 2024, 19:59
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На Запоріжжі двоє цивільних загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району керованими авіабомбами.


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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни обстріляли КАБами с. Долинку Воздвижівської ОТГ. Авіабомба вбила двох чоловіків та частково зруйнувала будинок, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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