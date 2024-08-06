Ракурсhttps://racurs.ua/
Обезвреживание российской авиабомбы, скриншот видео
На Донетчине пиротехники уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-500 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198047-na-donetchine-pirotehniki-unichtojili-rossiyskuu-aviabombu-fab-500-video.htmlРакурс
На Донеччині у Покровському районі піротехніки ДСНС Донеччини вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500.
.
Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опублікувала прес-служба відомства.
Крім того, за минулу добу сапери обстежили 7,53 га території Покровського району та виявили 41 вибухонебезпечний предмет, — зазначають у ДСНС.
У ДСНС нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил:
- не торкатися їх;
- не наближатися до них;
- попередите людей навколо;
- негайно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.
Загрузка...