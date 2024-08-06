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Обезвреживание российской авиабомбы, скриншот видео

На Донетчине пиротехники уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-500 (ВИДЕО)

6 авг 2024, 20:44
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На Донеччині у Покровському районі піротехніки ДСНС Донеччини вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500.


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Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опублікувала прес-служба відомства.

Крім того, за минулу добу сапери обстежили 7,53 га території Покровського району та виявили 41 вибухонебезпечний предмет, — зазначають у ДСНС.

У ДСНС нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил:

  • не торкатися їх;
  • не наближатися до них;
  • попередите людей навколо;
  • негайно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Источник: Ракурс


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