Знешкодження російської авіабомби, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198047-na-donechchyni-pirotehniky-znyschyly-rosiysku-aviabombu-fab-500-video.html

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На Донеччині у Покровському районі піротехніки ДСНС Донеччини вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500.

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Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опублікувала прес-служба відомства.

Крім того, за минулу добу сапери обстежили 7,53 га території Покровського району та виявили 41 вибухонебезпечний предмет, — зазначають у ДСНС.

У ДСНС нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил: