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Ракурс
Знешкодження російської авіабомби, скріншот відео

На Донеччині піротехніки знищили російську авіабомбу ФАБ-500 (ВІДЕО)

6 сер 2024, 20:44
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На Донеччині у Покровському районі піротехніки ДСНС Донеччини вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500.


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Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опублікувала прес-служба відомства.

Крім того, за минулу добу сапери обстежили 7,53 га території Покровського району та виявили 41 вибухонебезпечний предмет, — зазначають у ДСНС.

У ДСНС нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил:

  • не торкатися їх;
  • не наближатися до них;
  • попередите людей навколо;
  • негайно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Джерело: Ракурс


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