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Ракурс
Спасение аиста в Ровенской области, фото: ГСЧС

Чрезвычайники спасли аиста из 8-метрового колодца в Ровенской области (ФОТО)

6 авг 2024, 22:03
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На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку із колодязя завглибшки вісім метрів.


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що лелека не отримав жодних ушкоджень і повернувся у природне середовище.

Порятунок лелеки на Рівненщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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