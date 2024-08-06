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Спасение аиста в Ровенской области, фото: ГСЧС
Чрезвычайники спасли аиста из 8-метрового колодца в Ровенской области (ФОТО)https://racurs.ua/n198050-chrezvychayniki-spasli-aista-iz-8-metrovogo-kolodca-v-rovenskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку із колодязя завглибшки вісім метрів.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що лелека не отримав жодних ушкоджень і повернувся у природне середовище.
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