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Порятунок лелеки на Рівненщині, фото: ДСНС
Надзвичайники врятували лелеку з 8-метрового колодязя на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198050-nadzvychaynyky-vryatuvaly-leleku-z-8-metrovogo-kolodyazya-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку із колодязя завглибшки вісім метрів.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що лелека не отримав жодних ушкоджень і повернувся у природне середовище.
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