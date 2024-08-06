Порятунок лелеки на Рівненщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198050-nadzvychaynyky-vryatuvaly-leleku-z-8-metrovogo-kolodyazya-na-rivnenschyni-foto.html

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На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку із колодязя завглибшки вісім метрів.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що лелека не отримав жодних ушкоджень і повернувся у природне середовище.