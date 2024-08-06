Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порятунок лелеки на Рівненщині, фото: ДСНС

Надзвичайники врятували лелеку з 8-метрового колодязя на Рівненщині (ФОТО)

6 сер 2024, 22:03
999

На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку із колодязя завглибшки вісім метрів.


.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що лелека не отримав жодних ушкоджень і повернувся у природне середовище.

Порятунок лелеки на Рівненщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів