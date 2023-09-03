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Ракурс
Під час рятувальної операції, фото: ДСНС

Злякався грози — на Волині рятувальники «звільнили» захоплену псом чужу автівку (ФОТО)

3 вер 2023, 15:32
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На Волині рятувальники вмовили зляканого песика залишити чужий автомобіль, у який він вліз, злякавшись грози.


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Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Волинської області.

Інцидент стався у розташованому поруч із Луцьком селі Струмівка.

Сьогодні службі 101 повідомили, що в селі Струмівка Луцького району в автомобіль заліз чужий собака, що злякався грози, — зазначають у відомстві. — Люди намагалися налякану тварину залишити сховок, але він не впускав власника і ніяк не хотів полишати свого нового дому, поводив себе не дуже дружелюбно.

Зазначається, що рятувальники за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно для тварини і людей витягнути чотирилапого з автомобіля.

Під час рятувальної операції, фото: ДСНС

Сьогодні у Луцьку пройшов сильний дощ із градом. В результаті Вулиці міста затопило. Відповідні фото та відео вже з’явилися у соцмережах.

Негода в Луцьку, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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