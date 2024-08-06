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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: Олег Синегубов

В Харькове в результате российского ракетного удара 12 человек пострадали, один человек погиб — Зеленский (ВИДЕО)

6 авг 2024, 22:43
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У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 серпня, зросла до 12 осіб, одна людина загинула.


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Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами люди. Робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждало, 1 людина, на жаль загинула, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, рашисти сьогодні, 6 серпня, близько 9.55 вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, удар було завдано ракетою «Іскандер».

Источник: Ракурс


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