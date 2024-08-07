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Операция "Рукавичка" - пограничники обнаружили полсотни беглецов за границу в "КамАЗе"

Операция «Рукавичка» — пограничники обнаружили полсотни беглецов за границу в «КамАЗе» (ВИДЕО)

7 авг 2024, 13:50
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Прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у вантажівці.


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У ДПСУ це назвали «операцією „Рукавичка“». За 150 тисяч грн (з особи) 48 чоловіків планували виїхати до Молдови.

Для транспортування використовували «КамАЗ», який вже вилучили, а на порушників складено адмінпротоколи, слідство триває.

На відео прикордонників видно, як у кузов вантажівки дорогою застрибували чоловіки. Згодом «КамАЗ» перепинили силовики.

Источник: Ракурс


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