Операція "Рукавичка" - прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у "КамАЗі"

https://racurs.ua/ua/n198067-operaciya-rukavychka-prykordonnyky-vyyavyly-pivsotni-utikachiv-za-kordon-u-kamazi-video.html

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Прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у вантажівці.

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У ДПСУ це назвали «операцією „Рукавичка“». За 150 тисяч грн (з особи) 48 чоловіків планували виїхати до Молдови.

Для транспортування використовували «КамАЗ», який вже вилучили, а на порушників складено адмінпротоколи, слідство триває.

На відео прикордонників видно, як у кузов вантажівки дорогою застрибували чоловіки. Згодом «КамАЗ» перепинили силовики.