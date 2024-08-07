Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Операція "Рукавичка" - прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у "КамАЗі"

Операція «Рукавичка» — прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у «КамАЗі» (ВІДЕО)

7 сер 2024, 13:50
999

Прикордонники виявили півсотні утікачів за кордон у вантажівці.


.

У ДПСУ це назвали «операцією „Рукавичка“». За 150 тисяч грн (з особи) 48 чоловіків планували виїхати до Молдови.

Для транспортування використовували «КамАЗ», який вже вилучили, а на порушників складено адмінпротоколи, слідство триває.

На відео прикордонників видно, як у кузов вантажівки дорогою застрибували чоловіки. Згодом «КамАЗ» перепинили силовики.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів