Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне испугались дрона и выбросили из авто пакеты с телами

Россияне испугались дрона и выбросили из авто пакеты с телами (ВИДЕО)

7 авг 2024, 14:43
999

Росіяни на Херсонському напрямку збирали тіла своїх денацифікованих товаришів по так званій СВО.


.

Але, помітивши український розвідувальний дрон, окупанти почали раптово тікати. Вони так злякалися, що тіла в чорних пакетах почали викидати прямо по дорозі.

Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. Йому відео надіслали бійці з Сил спеціальних операцій.

Росіянин з кузова викинув три пакети з ліквідованими окупантами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров