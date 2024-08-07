Россияне испугались дрона и выбросили из авто пакеты с телами

https://racurs.ua/n198069-rossiyane-ispugalis-drona-i-vybrosili-iz-avto-pakety-s-telami-video.html

Ракурс

Росіяни на Херсонському напрямку збирали тіла своїх денацифікованих товаришів по так званій СВО.

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Але, помітивши український розвідувальний дрон, окупанти почали раптово тікати. Вони так злякалися, що тіла в чорних пакетах почали викидати прямо по дорозі.

Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. Йому відео надіслали бійці з Сил спеціальних операцій.

Росіянин з кузова викинув три пакети з ліквідованими окупантами.